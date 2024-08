Tausende Fans beim Eintracht-Familientag

Nach der 2:3-Niederlage am Samstag in Valencia stand für die Eintracht-Profis am Sonntag erneut ein pickepackevoller Tag an. Am Vormittag wurde noch in Spanien trainiert, ehe es zurück in Frankfurt sofort auf den Eintracht-Familientag im Stadion ging. Tausende Fans warteten dort schon auf ihre Helden. "Wir haben alle richtig Bock auf Fußball. Und wenn man sieht, was hier schon wieder los ist, dann hat man erst recht richtig Lust auf die Saison", rief Trainer Dino Toppmöller den Fans zu. Leih-Rückkehrer Igor Matanovic sagte auf der Bühne: "Dieser Ausblick ist wunderbar, danke, dass ihr alle erschienen seid."