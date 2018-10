Der Fußball kann Berge versetzen - und ein ganzes Dorf in den Ausnahmezustand. Wenn der SV Willofs spielt, dann gibt es im Ort nur ein Thema. Hinter der Fußball-Euphorie in dem Dorf im Vogelsbergkries steckt eine besondere Geschichte.

Willofs, rund 400 Einwohner, hier ist die Idylle zuhause. Der kleine Ort im Schlitzerland ist so weit ab vom Schuss, dass er nicht mal einen Nachbarort hat. Willofs ist komplett umrahmt von Wald und Bergen. Ein kleiner Bach plätschert gemütlich durch das Dorf, das geprägt ist von Fachwerkhäusern und Holzverschlägen. Laut wird es nur, wenn ein Traktor über die Dorfstraße brettert. Und wenn der SV Willofs spielt. Denn der Fußballverein bringt zu jedem Heimspiel das ganze Dorf zusammen. Der Grund für die Euphorie: Die Menschen im Ort mussten ganze 22 Jahre lang auf Heimspiele ihres Vereins warten.

"Willofs muss zurück auf die Fußball-Landkarte"

1996 musste der SV Willofs seine letzte Herren-Mannschaft abmelden. In dem Ort gab es zu wenige Männer, die noch Fußball spielen wollten und konnten. Da ist Willofs kein Einzelfall. Noch heute müssen kleinere Fußballvereine auf dem Land Spielgemeinschaften mit den Nachbarclubs bilden, damit sie überhaupt noch eine Herrenmannschaft zusammenbekommen. Alles sah danach aus, dass es mit dem Fußball in Willofs auf ewig vorbei wäre.

Im Herbst 2017 fassten einige junge Männer in Bierlaune einen Entschluss, den der heutige Vorsitzende und Spieler Thomas Lorenz so zusammenfasst: "Der SV Willofs muss zurück auf die hessische Fußball-Landkarte. Wir wollten unseren alten Verein wieder aufleben lassen." Bei der Suche nach interessierten Spielern wurden die Willofser schnell fündig. Ob Thekenfußballer, Flüchtlinge, aber vor allem auch Männer, die durch die Heirat mit den Damen des Dorfes nach Willofs gekommen sind. Die Lust auf Fußball war schon damals groß, das Comeback nahm schnell Gestalt an.

Dass der SV Willofs wieder spielt, ist einer Bierlaune zu verdanken. Bild © hessenschau.de

Das ganze Dorf packt an

Eine Mannschaft zu haben ist das eine, aber die braucht auch eine Spielstätte, die den Regeln entspricht. Das alte Jossastadion mit seiner charmanten, kleinen Holztribüne war nach 22 Jahren ohne Fußball zu einem Sumpf geworden. Wilde Sträucher haben den Platz erobert, die Tribüne war mit einem Teppich aus Moos bedeckt. Für ein Dorf wie Willofs aber kein Problem. "Die Dorfgemeinschaft hier hat schon immer super funktioniert", berichtet Lorenz. Und so war es keine Frage, dass jeder mit anpackt, um das Jossastadion wieder zu einer funktionsfähigen Sportanlage zu machen. Im Frühjahr war dann klar: Das wird was mit dem Comeback. Auch der hessische Fußballverband hat seinen Segen dazugegeben.

Kein Schnickschnack: Im Jossastadion wird Fußball noch gearbeitet. Bild © hessenschau.de

Saisonbeginn 2018/2019. Der SV Willofs ist tatsächlich zurück. Zum ersten Heimspiel in der Kreisliga C strömt das ganze Dorf in blauen T-Shirts zum Jossastadion. Die Aufschrift: "Comeback 2018". Alle sind stolz auf das, was der Verein geschafft hat. Das frisch herausgeputzte Stadion strahlt um die Wette mit all den Verantwortlichen, die ein halbes Jahr lang ihre Freizeit geopfert haben, um die Wiederauferstehung des SV Willofs zu ermöglichen.

Fans feiern ihren SVW

Vorläufiger Höhepunkt: Das zweite Heimspiel gegen den einstigen Lokal-Rivalen aus Pfordt. 450 Zuschauer strömten zum Sportplatz und damit mehr Menschen als Willofs Einwohner hat. Mit Schlachtrufen und Wechselgesängen feuerten sie ihre blau-weißen Jungs an. Und auch wenn das Spiel deutlich verloren ging: Die Fans haben ihren SVW trotzdem hochleben lassen. Von der Euphorie getragen, stehen die Willofser aktuell auf Platz fünf der Tabelle. Das ist mehr, als sie sich erhofft hatten.

Am Samstag wurde die Idee des Comebacks ein Jahr alt. Dass alles so gut und reibungslos laufen würde, damit hätten sie in Willofs nicht gerechnet. Und genauso euphorisch haben die Willofser sich und ihren Verein gefeiert. Und zwar mit einem Freundschaftsspiel gegen die dritte Mannschaft des SV Leipzig-Lindenau 1848. Die Sachsen haben es sich zum Ziel gesetzt, in jedem Bundesland ein Fußballspiel zu bestreiten. Bei ihrer Deutschlandtour haben sie bereits gegen prominente Vereine, wie Eintracht Braunschweig und Tasmania Berlin gespielt. Für Hessen trat am Samstag also der SV Willofs an.

Vor erneut großer Kulisse mit rund 250 Besuchern endete das Spiel 3:7. Doch das Ergebnis war am Ende eigentlich egal. Zusammen mit den Gästen aus Leipzig feierten die Willofser sich, ihr Comeback und den Amateurfußball.