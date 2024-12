Dina Ebimbe nicht im Stadion

Rätselraten um Junior Dina Ebimbe. Der Mittelfeldspieler hatte am Samstag im Spiel gegen Mainz nicht im Kader gestanden. Das Spiel sollen SGE-Spieler in solchen Fällen aber dennoch im Stadion verfolgen. Die Bild berichtet nun: Dina Ebimbe war nicht vor Ort. Bereits am Samstag kamen Gerüchte auf, der Franzose solle in Paris weilen. Einen entsprechenden Post in den sozialen Medien soll er schnell wieder gelöscht haben. Bei der Eintracht weiß man von nichts. "Es ist für ihn keine einfache Situation. Der Konkurrenzkampf hat sich verschärft. Wir haben nach wie vor keine Intention, ihn abzugeben", sagte Sport-Vorstand Markus Krösche allem Ärger zum Trotz der Bild.