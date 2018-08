Arsenal, Chelsea oder Mailand – die Eintracht-Fans hoffen auf schillernde Gegner in der Europa League. Aber auch F91 Düdelingen könnte in der Gruppenphase warten. Der Luxemburger Fußball-Zwerg steht dicht vor der Qualifikation – mit Hilfe von zwei Ex-Eintrachtlern.

Mario Pokar ist schon ein wenig aufgeregt vor dem "Spiel des Jahres". Schließlich steht der 28 Jahre alte frühere Jugendspieler der Frankfurter Eintracht mit dem Club F91 Düdelingen vor dem größten Erfolg seiner Laufbahn. Mit den Luxemburgern kann sich der Mittelfeldtechniker im Playoff-Rückspiel beim rumänischen Meister CFR Cluj am Donnerstagabend (19 Uhr) für die Gruppenphase der Europa League qualifizieren. "Man ist positiv angespannt. Es ist für uns das Spiel des Jahres. Wir können Fußball-Geschichte schreiben, etwas Großes erreichen", sagte Pokar vor dem Abflug nach Rumänien im Gespräch mit dem hr-sport.

Weitere Informationen Europa-League-Auslosung im Liveticker Wir berichten am Freitagmittag im Liveticker von der Europa-League-Auslosung. Zuvor geht es in dem Ticker bereits um den letzten Tag des Transfermarkts. Ende der weiteren Informationen

In der Tat steht Düdelingen vor einem historischen Triumph – noch nie zuvor hat ein luxemburgischer Club sich für die EL-Gruppenphase qualifizieren können. Und die Chancen für den Sprung unter die besten 48 Teams stehen gut: Das Hinspiel gewann die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller mit 2:0. "Der Druck lastet auf Cluj. Wir sind im Vorteil. Wenn wir ein Tor machen, sind wir durch. Und wir sind immer für ein Tor gut", meinte Pokar selbstbewusst. Schon das Weiterkommen in der dritten Qualifikationsrunde gegen Legia Warschau war eine faustdicke Überraschung.

Toppmöller als Erfolgsgarant

Für Pokar, der in Neu-Anspach vor den Toren Frankfurts aufwuchs und in der Eintracht-Jugend groß wurde, ist der Erfolgslauf der Luxemburger nicht überraschend. "Wir haben eine richtig gute Mannschaft zusammen", hob der 28-Jährige hervor. 2016 war der Mittelfeldspieler von Kaiserslautern nach Düdelingen gewechselt, im gleichen Jahr heuerte auch Dino Toppmöller an. Mit dem Sohn des früheren Eintracht-Coaches Klaus Toppmöller feierte der Club zwei Meisterschaften und wurde einmal Cupsieger. "Er hat großen Anteil daran, dass es hier so gut läuft", lobte Pokar den Trainer-Jungspund, der von 2002 bis 2003 den Eintracht-Adler auf der Brust trug.

In Luxemburg merkt man die Vorfreude auf die Partie. Sogar ein Public Viewing ist in Düdelingen geplant, wo sonst in der Liga im Schnitt 500 bis 700 Zuschauer zu den Heimspielen kommen. "Die Leute sprechen einen auf der Straße an und freuen sich auf Donnerstag", erzählte Pokar. Nicht nur für ihn könnte ein großer Traum in Erfüllung gehen. "Viele meiner Mitspieler hatten es eigentlich schon abgehakt, dass sie irgendwann mal international spielen können. Jetzt haben sie die Chance, in die Europa League einzuziehen." In Cluj werden die Luxemburger ausschließlich auf sich alleine gestellt sein. Denn: "Richtige Auswärtsfans wie bei der Eintracht haben wir nicht", so Pokar.

Eintracht als Wunschgegner

Sollte es mit der Qualifikation klappen, welche Gegner wünschen sich die Düdelinger? "Arsenal, Chelsea oder Mailand wären unglaublich. Und natürlich die Eintracht", träumt Pokar von einem Wiedersehen mit seinem Ex-Club im vollbesetzten Frankfurter Stadion. Nebenbei wäre die Europa-League-Quali ein Geldsegen. Schon jetzt hat Düdelingen eine Million Euro eingespielt. In der Gruppenphase wären weitere drei Millionen Euro garantiert. Eine hübsche Summe für so einen kleinen Verein, den Pokar vom Leistungsvermögen her unterhalb der 2. Liga ansiedeln würde. "Ich denke, dass wir problemlos in der 3. Liga mitspielen könnten." Am Donnerstag in Cluj gilt es nochmals eine erstklassige Leistung abzurufen, um die Sensation perfekt zu machen.