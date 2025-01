Fießer: "Keine Kaffeefahrt nach Rom"

Co-Trainer Jan Fießer von Eintracht Frankfurt hat nach dem 2:0 in der Europa League gegen Ferencváros Budapest auf das abschließende Spiel in der Ligaphase bei der AS Rom am kommenden Donnerstag geblickt. "Es soll im Endeffekt keine Kaffeefahrt sein. Wir wollen uns nicht das Kolosseum anschauen. Wir fahren dahin, um drei Punkte einzusacken", so Fießer. Bei den Römern können sich die Hessen mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar eine Niederlage für den direkten Einzug ins Achtelfinale leisten. Fießer hatte gegen Budapest den wegen einer Roten Karte gesperrten Chefcoach Dino Toppmöller an der Seitenlinie vertreten.