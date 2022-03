Lilien trainieren nur mit zwölf Spielern

Darmstadt 98 ist dezimiert in die neue Trainingswoche gestartet. Am Montag hätten nur zehn Feldspieler und zwei Torhüter auf dem Platz gestanden, wie der Verein meldete. Das Team war in der vergangenen Woche von einem Corona-Ausbruch betroffen. "Von den in der vergangenen Woche positiv getesteten Akteuren ist noch niemand wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen", hieß es dazu. "Die Herausforderung liegt darin, die Jungs unter Einhaltung der medizinischen Vorgaben wieder in das Training einzugliedern. Freigetestet bedeutet nicht automatisch einsatzfähig", so Trainer Torsten Lieberknecht. "Wir hoffen, dass bis Samstag eine gewisse Anzahl der Spieler zurückkommen kann."