Eintracht verleiht Aaronson erneut

Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Paxten Aaronson verlängert und den US-Amerikaner für eine weitere Saison verliehen. Wie die Hessen am Freitag mitteilten, ist das neue Arbeitspapier des offensiven Mittelfeldspielers bis Sommer 2028 gültig. In der kommenden Saison läuft Aaronson aber zunächst für den FC Utrecht in den Niederlanden auf. Schon in der Rückrunde der Vorsaison war der 20-Jährige in den Niederlanden für Arnheim am Ball und erzielte in 14 Spielen vier Tore. "Wir sind von Paxten total überzeugt und sind uns sicher, dass er nach seiner Zeit in Utrecht mit uns in der Bundesliga seinen Weg gehen wird", sagte Sportdirektor Timmo Hardung.