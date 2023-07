Koch will Führungsrolle übernehmen

Eintracht-Neuzugang Robin Koch will sich gleich in seiner ersten Saison am Main eine Rolle als Führungsspieler übernehmen. "Das erwarten auch der Coach und alle anderen hier von mir", sagte der Innenverteidiger bei seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag. Er sei vor drei Jahren nach England gewechselt, um als Mensch und als Fußballer zu reifen. "Jetzt kann ich sagen, dass das gut geklappt hat. Das möchte ich hier weiterführen", so der 26-Jährige, der von Leeds United an den Main gewechselt ist. In seinen ersten zwei Tagen in Frankfurt hätten ihn alle "super willkommen geheißen"