Bittere Pille für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt: Im Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg mussten die Hessinnen eine deutliche Niederlage einstecken.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben im Kampf um die Champions-League-Plätze einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Die Hessinnen verloren ihr Heimspiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg deutlich mit 1:4 (0:4).

Die Wolfsburgerinnen waren vom Fleck weg die aktivere Mannschaft und belohnten sich schnell. Einen Angriff über rechts veredelte Wolfsburgs Jill Roord aus kurzer Distanz ins Eck, hatte dabei aber Glück, denn der Ball war noch abgefälscht.

0:4 zur Pause

Der VfL ließ nicht locker, in der 14. Minute traf Lena Lattwein per Kopf nach einer Ecke zum 2:0. Erneut Roord per Kopf nach einem Freistoß von rechts (26.) und Pauline Bremer per Kopf mit dem Pausenpfiff stellten die Uhr bereits zur Pause auf 0:4.

Die Frankfurterinnen hatten dem VfL nicht viel entgegenzusetzen, in der zweiten Halbzeit verflachte die Partie deutlich, in der 85. Minute traf Geraldine Reuteler zum Ehrentreffer für die Eintracht. Die Hessinnen liegen weiterhin mit drei Punkten hinter Rang drei.