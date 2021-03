Nächster Anlauf für das Bundesliga-Frauen-Team von Eintracht Frankfurt.

Nach corona- und wetterbedingten Ausfällen der bisher geplanten Partien im neuen Kalender geht es für die Hessinnen nun am Samstag endlich los: Das Team von Trainer Niko Arnautis, der selbst eine Covid-Erkrankung hinter sich hat, reist (14 Uhr) zur TSG aus Hoffenheim. Die Isolation des SGE-Coaches dauert noch bis Freitagabend, am Samstag darf er in jedem Fall an der Seitenlinie stehen. "Ich hatte zum Glück keine Symptome, mir ging und geht es gut", so Arnautis.