Der Spielplan der neuen Bundesliga-Saison ist da und hält für die Eintracht Frankfurt Frauen gleich einen Knaller zum Auftakt bereit: Das Team wird die Eröffnungspartie gegen Bayern im großen Stadion austragen.

Eintracht gegen Bayern zum Auftakt

Die Eintracht Frankfurt Frauen werden mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern München in die neue Saison der Fußball-Bundesliga starten. Das besagt der Rahmenspielplan für 2022/2023, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Für die Eröffnungspartie gegen den Vizemeister am 16. oder 17. September werden die Frankfurterinnen vom Brentanobad, wo die Heimspiele normalerweise stattfinden, ins große Stadion im Stadtwald umziehen, wie der Verein mitteilte.

Winterpause von Mitte Dezember bis Anfang Februar

Zum ersten Auswärtsspiel geht es am zweiten Spieltag (23.-25. September) nach Freiburg, eine Woche später gastiert Werder Bremen in Frankfurt. Der letzte Spieltag vor der Winterpause, die Mitte Dezember startet, ist der Klassiker gegen Turbine Potsdam. Die genauen Anstoßzeiten der Partien werden noch bekanntgegeben.

Im neuen Jahr geht es für das Team von Trainer Niko Arnautis am ersten Februar-Wochenende mit dem Auswärtsspiel in Meppen weiter. Insgesamt werden 22. Saisonspiele ausgetragen, der letzte Spieltag (Frankfurt daheim gegen Meppen) ist für den 28. Mai 2023 angesetzt.

Erst EM, dann Champions League

Die Saison startet in diesem Jahr auch deshalb so spät, weil ab dem morgigen Mittwoch bis zum 31. Juli die Europameisterschaft ausgetragen wird. Mit dabei sind auch zahlreiche Spielerinnen von Eintracht Frankfurt.

Die Frankfurterinnen müssen danach bereits am 18. August im Rahmen eines Mini-Turniers zum Start in die Champions League gegen Fortuna Hjörring ran, bevor es drei Tage später gegen Ajax Amsterdam oder Kristianstads DFF geht. Nur der Sieger des Turniers, das in Dänemark ausgetragen wird, kommt eine Runde weiter.

