Jubel bei den Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt: Mit einem spektakulären Sieg gegen die TSG Hoffenheim halten die Hessinnen den Traum von der Königsklasse am Leben.

Der Traum von der Champions League lebt: Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben ihr Heimspiel am Samstag gegen die TSG Hoffenheim mit 3:2 gewonnen und ziehen nach Punkten mit dem Tabellendritten gleich.

Audiobeitrag Audio Eintracht Frankfurt schlägt Hoffenheim Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Die Partie begann alles andere als günstig für die Hessinnen. Einen scharfen Steckpass der TSG spitzelte Eintracht-Verteidigerin Letizia Santos nach nur neun Minuten ins eigene lange Eck. Doch die Frankfurterinnen zeigten Moral und blieben über 90 Minuten die aktivere Mannschaft, auch wenn im letzten Drittel oft die Konsequenz fehlte. So scheiterte Laura Freigang in der 40. Minute mit der besten Chance frei vorm Tor am Pfosten.

Aehling trifft zum Debüt

In der zweiten Halbzeit dann machten die Hessinnen es besser. Barbara Dunst zog vom linken Strafraumeck nach innen und zog ins kurze Eck ab: 1:1 (57.). Doch damit nicht genug: Die Hessinnen, die über die geesamte Spieldauer immer wieder hoch attackierten, belohnten sich, als Lara Prasnikar der TSG-Keeperin den Ball vom Fuß zum 2:1 über die Linie spitzelte (68.). Ein krasser Fehler der Gästetorhüterin.

Als alles schon nach einem Sieg für die Frankfurterinnen aussah, fuhr die TSG noch einen schönen Angriff über links, den Chantal Hagel zum 2:2-Ausgleich in der 84. Minute verwandelte. Doch erneut zeigten die Frankfurterinnen Moral und kamen nur eine Minute später durch einen spektakulären Flugkopfball der eingewechselten Anna Aehling nach Freistoßflanke erneut in Führung. Es war der erste Bundesligaeinsatz für Aehling überhaupt. Und der 3:2-Endstand, den sich die Frankfurterinnen, die nun mit 31 Zählern punktgleiche Tabellenvierte sind, redlich verdienten.