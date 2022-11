Für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt steht am Samstag (12 Uhr) das Achtelfinale im DFB-Pokal auf der To-Do-Liste.

Die Hessinnen reisen als Favorit zu Zweitligist RB Leipzig. "Sie haben einen Kader, der auch in der ersten Liga mitspielen könnte", warnte SGE-Trainer Niko Arnautis aber vor dem vermeintlichen Underdog aus Sachsen. An Leipzig hat man in Hessen allerdings gute Erinnerungen: In der Saison 2019/20 warfen die Frankfurterinnen RB mit 1:0 aus dem Wettbewerb, in der Folgesaison sogar mit 4:0. Am Samstag soll ein dritter Sieg her. "Wir reisen dort hin, um das Spiel zu gewinnen“, stellte Arnautis klar.