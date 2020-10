Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt präsentieren sich im DFB-Pokal beim Karlsruher SC in Torlaune und dominieren die überforderten Gegnerinnen nach Belieben.

Die Eintracht Frankfurt Frauen sind ihrer Favoritenrolle in der zweiten Runde des DFB-Pokals gerecht geworden: Beim Regionalligisten Karlsruher SC siegte das Team klar mit 8:0 (4:0). Die Tore erzielten Laura Freigang (3./43./90. Minute), Laura Feiersinger per Elfmeter (11.), Géraldine Reuteler (21.), Tanja Pawollek (56.) und Shekiera Martinez (60./73.).

Freigang mit Dreierpack

In der ersten Halbzeit sorgte die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis schnell für klare Verhältnisse: Freigang, aktuell Top-Torjägerin in der Bundesliga, eröffnete bereits in der 3. Minute den Torreigen. Nur sieben Minuten später erhöhte Feiersinger per Elfmeter. Reuteler schraubte auf 3:0 (21.), ehe wiederum Freigang zur 4:0-Halbzeitführung traf (43.).

In den zweiten 45 Minuten durften sich gegen überforderte Karlsruherinnen auch Kapitänin Pawollek (56.) und die eingewechselte Martinez (60./73.) in die Torschützenliste eintragen. Den Schlusspunkt setzte Freigang mit dem achten Tor in der 90. Minute.

Achtelfinale Anfang Dezember

Für die Fußballerinnen der Eintracht geht es in der Bundesliga am kommenden Wochenende sonntags (14 Uhr) in Duisburg weiter. Das Achtelfinale im DFB-Pokal findet Anfang Dezember statt.

Weitere Informationen Karlsruher SC - Eintracht Frankfurt 0:8 (0:4) Tore: 0:1 Freigang (3.), 0:2 Feiersinger (11.), 0:3 Reuteler (21.), 0:4 Freigang (43.), 0:5 Pawollek (57.), 0:6 Martinez (60.), 0:7 Martinez (73.), 0:8 Freigang (90.) Ende der weiteren Informationen

