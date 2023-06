Nach einer erfolgreichen Spielzeit bekommen die Eintracht Frankfurt Frauen eine neue Chance in der Champions League. Trainer Niko Arnautis zieht ein Saisonfazit - und wird in den kommenden Monaten ein Déjà-vu erleben.

Trainer Niko Arnautis feierte auf dem Zaun ausgelassen mit den mitgereisten Fans.

Niko Arnautis, Trainer der Eintracht Frankfurt Frauen, blickt auf eine "beeindruckende" Saison zurück. Das sagte er im großen Abschlussinterview des Vereins . "Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, und die Siege, die wir eingefahren haben - davon konnte man nicht unbedingt ausgehen."

Interesse der Fans ist groß

Als Dritter hat das Team den tabellarischen Erfolg der vergangenen Saison wiederholt, dabei allerdings Highlights wie den 4:0-Heimsieg gegen Wolfsburg gesetzt. Den 46 Punkten der Spielzeit 2021/2022 stehen nun 54 gegenüber. "Wir haben einfach alles reingehauen, was wir hatten, und dann fast maximal alles eingefahren", so Arnautis.

Stolz macht den Coach auch das Interesse der Fans: Die Eintracht hat mit knapp 6.000 den besten Zuschauerschnitt der Liga, mehrere Topspiele fanden gar in der Arena im Stadtwald statt. "Man sieht, wie die Zuschauer auch die Mannschaft annehmen. Diese tolle Kulisse zu erleben macht einfach Spaß", sagte Arnautis. Tatsächlich blieb das Team in Heimspielen ungeschlagen. "Die Mannschaft zahlt es mit tollen Leistungen zurück."

WM erschwert Saisonvorbereitung

Wenn es nun erneut Richtung Champions-League-Qualifikation geht, deren erste Runde Anfang September in Form eines Mini-Turniers ausgetragen wird, gibt es für Arnautis ein Déjà-vu: Denn in die Saisonvorbereitung, die am 24. Juli beginnt, werden die Eintracht Frankfurt Frauen mit einem Rumpf-Kader starten, weil viele Spielerinnen bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) weilen und erst nach und nach ins Training einsteigen können. Genauso war es auch 2022 nach der EM, als eine angemessene Vorbereitung auf das damalige Qualifikationsturnier in Dänemark nur schwer möglich war. "Wir können damit jetzt ganz gut umgehen aufgrund der Erfahrung. Wir nehmen das so, wie es ist. Ich bin optimistisch, dass wir sehr gut klarkommen werden", so der Trainer.

Trotz des unglücklichen Ausscheidens im vergangenen Jahr kribbelt es beim Coach, wenn er an die erneute Champions-League-Chance denkt. "Es war letztes Jahr schon besonders, wieder in diesem Lostopf zu sein. Irgendwie macht es einen jetzt noch stolzer, dass wir es wiederholen konnten", sagte er. "Wir haben in den Topspielen dieses Jahr gezeigt, dass wir auf diesem Niveau spielen können. Wir wollen nicht nur dabei sein, sondern wir wollen auch erfolgreich sein." Auf wen die Eintracht Frankfurt Frauen treffen werden, entscheidet sich am 30. Juni bei der Auslosung in Nyon.