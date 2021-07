Die Eintracht-Fußballerinnen um Coach Niko Arnautis starten am 17. Juli in die Vorbereitung.

Mehrere Testspiele und ein Kurztrainingslager: Den Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt steht eine knackige Saisonvorbereitung bevor. Der Sommerfahrplan in der Übersicht.

Für die Pokal-Finalistinnen von Eintracht Frankfurt beginnt die rund sechswöchige Vorbereitung auf die neue Saison am 17. Juli. An diesem Samstag wird Trainer Niko Arnautis zur ersten Einheit bitten. Neben fünf Testspielen ist für Mitte August auch ein Kurztrainingslager geplant. Nicole Anyomi (SGS Essen) und Hannah Johann (Würzburger Kickers) sind neu im Team.

"Im Premierenjahr als Eintracht Frankfurt hat sich alles wunderbar eingespielt", freut sich Arnautis auf die zweite Saison seit der Fusion mit dem 1. FFC. "Zudem gibt es mit aktuell je zwei Ab- und Zugängen wenig Veränderung im Kader, auch wenn wir leider auf die Kreuzbandverletzten Tanja Pawollek, Géraldine Reuteler und Lea Schneider verzichten müssen."

Sjoeke Nüsken: Grundausbildung bei der Bundeswehr

Neben den Dreien fehlt auch Außenverteidigerin Letícia Santos. Die 26-Jährige bereitet sich mit der brasilianischen Nationalmannschaft auf die Olympischen Spiele in Tokio vor, sie steht im erweiterten Kader der Südamerikanerinnen. Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken absolviert parallel zur Sommervorbereitung ihre Grundausbildung bei der Bundeswehr und kann – in Absprache mit dem Verein – nicht an allen Einheiten im Juli teilnehmen.

Die Eintracht weist darauf hin, dass pandemiebedingt weiterhin die Maßnahmen des DFB-Hygienekonzepts gegen COVID-19 gelten. Trainingseinheiten sowie Testspiele in Frankfurt finden vorerst ohne Zuschauerinnen und Zuschauer statt.