Der lange Weg in die Gruppenphase der Champions League wird für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt gegen Hjörring starten. Danach könnte es das Team mit Ajax Amsterdam zu tun bekommen.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt treffen im ersten Spiel beim "Miniturnier" im Rahmen der Champions League am 18. August auf Fortuna Hjörring. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag. Im Finale oder dem Spiel um Platz drei am 21. August warten dann entweder Ajax Amsterdam oder Kristianstads DFF, die das zweite Halbfinale bestreiten.

Das Turnier ist die erste Hürde auf dem Weg in die Gruppenphase. Als Dritter der abgelaufenen Bundesliga-Saison steigt die Eintracht bereits in dieser ersten Runde ein. Nur der Sieger des Miniturniers kommt weiter.

Arnautis: "Gruppe sehr attraktiv"

Fortuna Hjörring hat in der abgelaufenen Saison der ersten dänischen Liga den zweiten Platz erreicht. Ebenso erging es Ajax Amsterdam in den Niederlanden. Kristianstads wurde in Schweden Dritter.

"Fortuna Hjörring hat viel Erfahrung in der UEFA Women's Champions League gesammelt. Insgesamt ist unsere Gruppe sehr attraktiv und auch ausgeglichen", sagte Trainer Niko Arnautis nach der Auslosung. Sportdirektor Siegfried Dietrich ergänzte: "Unsere Mannschaft ist heiß auf die internationale Premiere."

Austragungsort wird noch festgelegt

Bei welchem Teilnehmer das Miniturnier ausgetragen wird, wird noch festgelegt. Die zweite Runde, die im Playoff-Modus mit Hin- und Rückspiel stattfindet, wird am 1. September ausgelost. Spieltage sind der 20. oder 21. sowie 27. oder 28. September.

