Die Eintracht Frankfurt Frauen gehen selbstbewusst in die Partie bei Bayern München. Mut machen vor allem die Erinnerung an das Hinspiel und die jüngsten Erfolge.

Die Eintracht Frankfurt Frauen wollen Platz drei in der Tabelle der Fußball-Bundesliga verteidigen. Dabei kommt es am Freitag (19.15 Uhr) zum Aufeinandertreffen mit Bayern München. In der Auswärtspartie beim Tabellenzweiten sind die Frankfurterinnen klare Außenseiterinnen.

"Wir wollen Eintracht Frankfurt verkörpern"

"Es gilt, die Stärken der Münchnerinnen auszuschalten und unsere eigenen Stärken einzubringen. Wir wollen Eintracht Frankfurt verkörpern, mutigen und aggressiven Fußball spielen und über unsere Schmerzgrenze hinausgehen", kündigte Trainer Niko Arnautis an. "Wir gehen mit großer Motivation und Freude ins Spiel und glauben an uns und unsere Stärken."

Weitere Informationen Eintracht verlängert mit Köster Leonie Köster hat ihren Vertrag bei den Eintracht Frankfurt Frauen vorzeitig verlängert. Die 20-jährige Mittelfeldspielerin unterschrieb ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2024, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Ende der weiteren Informationen

Besonders helfen dürfte die Erinnerung an das Hinspiel: In den letzten Minuten drehten die Frankfurterinnen durch Tore von Laura Freigang und Sjoeke Nüsken die Partie zum umjubelten 3:2 am Brentanobad. Hinzu kommen die jüngsten Erfolge in Köln, gegen Hoffenheim und gegen Essen. Die Münchnerinnen haben in diesem Kalenderjahr ausschließlich Siege eingefahren, die Tabellenführung durch das 1:0 der Wolfsburgerinnen im Nachholspiel in Sand am Mittwoch aber wieder verloren.

Eintracht kämpft um Champions-League-Platz

"Gelingt es uns, nicht zuletzt auch mit den Gedanken an das gewonnene Hinspiel, nun auch in München mit dem erarbeiteten Selbstvertrauen, maximalem Kampfgeist und höchster Konzentration unsere Qualitäten von der ersten bis zur letzten Minute abzurufen, sehe ich – bei allem Respekt vor den Münchnerinnen – durchaus gute Chancen, ein weiteres Mal beim Favoriten zu punkten", so Sportdirektor Siggi Dietrich. "Klar, dass wir dazu auch einen Sahnetag und die notwendige Effektivität in der Chancenauswertung brauchen."

Im Endspurt der Bundesliga kämpft die Eintracht um den Einzug in die Champions League. Dieser würde mit Platz drei gelingen. Hinter den Frankfurterinnen, die 34 Punkte auf dem Konto haben, lauern allerdings Potsdam (33) und Hoffenheim (31). Insgesamt stehen noch sechs Spieltage auf dem Programm