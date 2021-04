24 Stunden nach dem eigenen Erfolg steht der Gegner im Pokalfinale fest. Die Eintracht Frankfurt Frauen treffen auf den VfL Wolfsburg.

Nachdem die Eintracht Frankfurt Frauen am Samstag durch einen 2:1-Erfolg gegen den SC Freiburg in DFB-Pokal-Finale einzogen, kennen sie nun auch ihren Kontrahenten. Am Sonntag besiegte der VfL Wolfsburg den FC Bayern München mit 2:0. Das Endspiel findet am 30. Mai in Köln statt.