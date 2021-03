Nach mehreren Spielabsagen geht es für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt am Wochenende endlich wieder los. Cheftrainer Niko Arnautis kehrt pünktlich aus der häuslichen Corona-Isolation zurück.

Eigentlich sollten die Eintracht Frankfurt Frauen längst wieder regelmäßig in der Bundesliga auf dem Platz stehen. Eigentlich. Denn alle drei für den Februar geplanten Spiele fielen aus. Am Sonntag (14 Uhr) in Hoffenheim soll es nun endlich auch für die Hessinnen das erste Pflichtspiel des Jahres 2021 geben.

"Wir sind alle hochmotiviert"

"Wir brennen auf den Start", sagte Trainer Niko Arnautis, der gerade rechtzeitig nach seiner Corona-Infektion zurückkehrt, um wieder an der Seitenlinie zu stehen: Am Freitag endet seine häusliche Isolation. "Ich hatte zum Glück keine Symptome, mir ging und geht es gut", berichtete er. "Ich war täglich im telefonischen Austausch mit meinem Trainerteam, wir planen und besprechen die Einheiten gemeinsam." Nachdem das Spiel gegen Duisburg wegen Corona-Quarantäne des gegnerischen Teams abgesagt war, schossen sich die Eintracht-Spielerinnen mit einem 17:0 im Testspiel gegen Würzburg für den verspäteten Jahresstart warm.

Und mit Hoffenheim wartet direkt ein großer Kontrahent: Die TSG steht auf dem begehrten Champions-League-Platz drei hinter den übermächtigen Teams aus Bayern und Wolfsburg. Mit einem Sieg in dieser "Knallerpartie" (Arnautis) würde sich die Eintracht die Chance erhalten, selbst noch mal in den Kampf um Europa eingreifen zu können. "Wir sind bestens auf sie vorbereitet und haben eine gute Trainingswoche hinter uns. Außerdem sind wir alle hochmotiviert, unser erstes Pflichtspiel des Jahres erfolgreich zu gestalten. Deshalb denke ich, dass mindestens ein Punkt oder sogar drei für uns herausspringen können", sagt Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken, die kürzlich ihr Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gefeiert hat.

Duell der Torjägerinnen

Verzichten muss Arnautis auf Verena Aschauer (Aufbautraining) und Shekiera Martinez (Knieverletzung). Der Fokus liegt am Sonntag aber ohnehin auf zwei anderen Spielerinnen: Mit der Hoffenheimerin Nicole Billa (17 Tore) und Laura Freigang von der Eintracht (11 Tore) treffen die beiden besten Torschützinnen der laufenden Saison aufeinander.