Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich am letzten Bundesliga-Spieltag die Champions-League-Teilnahme gesichert. In Sevilla soll die große Sause steigen - und das Eintracht-Männerteam unterstützt werden.

"Die Mädels werden jetzt durchfeiern bis nach Sevilla und darüber hinaus, und ich bin dabei", sagte Trainer Niko Arnautis nach dem 4:0 (1:0) am Sonntag vor 4520 Zuschauern gegen Werder Bremen mit Blick auf das Europa-League-Finale der Eintracht-Männer am Mittwoch in Spanien gegen die Glasgow Rangers.

Mit dem Erfolg verdrängten die Frankfurterinnen den 1. FFC Turbine Potsdam, der mit 0:5 (0:4) beim Vizemeister FC Bayern München verlor, noch vom dritten Tabellenplatz. Die Tore beim Saisonfinale erzielten die Nationalspielerinnen Nicole Anyomi (10. Minute), Laura Freigang (58./87.) und Sjoeke Nüsken (63.).

Trainer Arnautis schwärmt: "Sind als Familie gewachsen"

Für die Frankfurterinnen ist es die erste Teilnahme an der Königsklasse seit der Vorgängerclub 1. FFC Frankfurt im Sommer 2020 mit der Eintracht fusionierte. "Wir sind als Familie gewachsen, das haben wir uns verdient. 46 Punkte - das ist eine Hausnummer", sagte Arnautis nach dem Abpfiff von Bierduschen durchnässt und sichtlich gerührt.

"Ich bin total baff und kann es noch gar nicht richtig fassen", meinte Doppel-Torschützin Freigang. "Ich bin überglücklich. Wir waren in den wichtigen Spielen fast immer da." Zu den Zuschauern im Stadion am Brentanobad gehörten auch Vorstandssprecher Axel Hellmann, Sportvorstand Markus Krösche, Clubpräsident Peter Fischer und Männertrainer Oliver Glasner. Von den Fußballprofis der Eintracht gab es auch eine Videobotschaft an die Frauen, die nun mit dem Tross der Frankfurter am Dienstag nach Sevilla fliegen werden.

Eintracht begleitet Wolfsburg und München in die Königsklasse

In der Halbzeit hatte Arnautis in der Kabine von der 4:0-Führung des Konkurrenten FC Bayern gegen Potsdam berichtet, das setzte noch einmal Kräfte frei bei seinen Spielerinnen. Hellmann hatte angekündigt, dass im Falle der Qualifikation einige Champions-League-Partien der Frauen in der kommenden Spielzeit auch im großen WM-Stadion von 2006 stattfinden sollen. Gemeinsam mit Meister VfL Wolfsburg und den Münchnerinnen vertreten die Hessinnen nun in der nächsten Spielzeit die Bundesliga in der lukrativen Königsklasse. Der 1. FFC Frankfurt hatte den Wettbewerb 2002, 2006, 2008 und 2015 gewonnen. Mit einem Triumph in Sevilla wären auch die Eintracht-Männer in der Königsklasse.