Die Eintracht Frankfurt Frauen sind ins Training für die neue Saison gestartet. Selbstvertrauen will das Team dabei auch aus der turbulenten vergangenen Spielzeit ziehen.

Seit gut einer Woche sind die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt wieder im Training. Am Samstag gab es gegen die Aufsteigerinnen aus Jena im Testspiel ein 3:1 (2:0). "Insgesamt bin ich mit dem ersten Spiel und dem Auftritt sehr zufrieden", sagte Trainer Niko Arnautis im Anschluss dem hr-sport. "Es war schon viel Positives zu sehen."

Nüsken und Frohms bald wieder da

Lara Prasnikar, Laura Freigang und Nicole Anyomi, die aus Essen neu zur Eintracht kam, erzielten die Treffer. Coach Arnautis nutzte die Chance außerdem, um ein neues System zu testen und ließ seine Spielerinnen in der Raute-Formation auflaufen. "Ich will in der Vorbereitung noch das ein oder andere probieren und einstudieren, dass wir eine gewisse Flexibilität und Alternativen haben", erklärte er dazu. Am grundsätzlichen Stil soll sich aber auch in der neuen Saison, die Ende August beginnt, nichts ändern. "Wir wollen unseren Spielstil beibehalten mit Emotionen, Leidenschaft und Spielfreude."

Einige Spielerinnen fehlen aber aktuell noch auf dem Trainingsplatz. Letícia Santos weilt in Tokio bei den Olympischen Spielen. Sjoeke Nüsken, die gegen Jena zumindest eine halbe Stunde zum Einsatz kam, beendet in der kommenden Woche ihren Grundwehrdienst und stößt erst dann wieder richtig zum Team. Torhüterin Merle Frohms musste gegen Jena leicht verletzt passen, soll bald wieder auf dem Platz stehen. Zudem fehlen die Kreuzbandverletzten Tanja Pawollek, Géraldine Reuteler und Lea Schneider.

Pokalfinale macht Mut

Auf dem Weg bis zum ersten Bundesliga-Spieltag soll auch der Gedanke an die abgelaufene Saison helfen. In der Liga landeten die Eintracht Frankfurt Frauen nach einem Auf und Ab auf dem sechsten Platz, im Finale um den DFB-Pokal unterlag man knapp in der Verlängerung den Serien-Siegerinnen vom VfL Wolfsburg.

"Der Auftritt im Finale macht sehr viel Mut und gibt allen ein gewisses Selbstvertrauen. Da haben wir gesehen, dass wir gegen so einen Gegner mithalten können, wenn wir ans Maximum gehen", blickte Arnautis durchaus positiv auf den 30. Mai 2021 zurück. "Trotz der Niederlage hat es noch mal einen Schub gegeben."