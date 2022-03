Eintracht-Mittelfeldspielerin Laura Feiersinger hat die Champions League fest im Blick. Die Österreicherin sieht Frankfurt gut gerüstet für die nächsten Jahre.

Eintracht-Mittelfeldspielerin Laura Feiersinger hat noch eine Rechnung offen. Eine Rechnung mit der Champions League. "Mit Bayern habe ich schon mal Champions League gespielt, aber da sind wir in der ersten Runde rausgeflogen", erzählte die Österreicherin im heimspiel! des hr-fernsehens am Montag. "Deshalb war das immer mein Ziel: nochmal Champions League zu spielen."

Fünf Spiele, zwei Punkte

In der kommenden Saison könnte es soweit sein. Die Eintracht Frankfurt Frauen spielen eine starke Saison, sind als Tabellenvierter ganz nah dran an den Königsklassen-Plätzen. Der dritte Platz, der für die Qualifikation reichen würde, ist nur zwei Punkte entfernt. Die Hessinnen haben noch fünf Spiele Zeit, diesen Rückstand aufzuholen.

"Ich glaube ganz, ganz fest dran", ließ Feiersinger wissen – und liefert den Grund gleich mit: "Ich habe ein unglaubliches Vertrauen in die Mannschaft." Das Team sei inzwischen sehr viel konstanter als noch in der vergangenen Spielzeit und verliere auch bei engen Partien nicht die Nerven. "Wir schaffen es mittlerweile auch, mal ein knappes 1:0 über die Zeit zu bringen", lobte die 28-Jährige.

Weitere Informationen Am Samstag gegen den Tabellenführer Im Kampf um die Champions-League-Platze wartet am Samstag (13 Uhr) noch einmal eine schwere Aufgabe auf die Eintracht Frankfurt Frauen. Dann ist der Tabellenführer VfL Wolfsburg zu Gast am Stadion am Brentanobad. hessenschau.de überträgt die Partie im Livestream. Ende der weiteren Informationen

Rosige Aussichten für die Zukunft

Die erstmalige Teilnahme an der Champions League unter dem Namen Eintracht Frankfurt soll freilich nicht die letzte sein. Die Hessinnen haben so viele junge Talente in ihren Reihen, die man frühzeitig und langfristig gebunden hat, dass man sich um die Zukunft eigentlich nicht sorgen braucht, so Feiersinger: "Ich denke, dass das erst der Start ist für die nächsten Jahre."

