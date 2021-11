Last-Minute-K.o. für Eintracht-Fußballerinnen in Wolfsburg

Lange sah es für die Eintracht Frankfurt Frauen in Wolfsburg nach einer Überraschung aus. Doch auch eine Zwei-Tore-Führung reichte am Ende nicht.

Die Eintracht Frankfurt Frauen haben das Auswärtsspiel in Wolfsburg in letzter Sekunde verloren: Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis unterlag mit 2:3 (2:1).

Prasnikar und Freigang eiskalt

Mit der ersten Chance gingen die Frankfurterinnen in Führung: Lara Prasnikar nahm eine Hereingabe von Shekiera Martinez im Strafraum an, drehte sich um die eigene Achse und schob zum 1:0 ein (4. Minute). Auf der Gegenseite vergab Wolfsburg in der gesamten ersten Hälfte zahlreiche Chancen.

Die Eintracht machte es in der 20. Minute besser: Verena Hanshaw bediente Laura Freigang, die blieb vor dem Tor cool und markierte das 2:0 aus hessischer Sicht. Mit einem sehenswerten Freistoßtreffer brachte Dominique Janssen die Wolfsburgerinnen aber noch vor der Pause wieder ran (34. Minute).

Abwehrschlacht wird nicht belohnt

In der zweiten Halbzeit machten die Gastgeberinnen weiter Druck, dem die Eintracht-Abwehr um Torfrau Merle Frohms lange standhielt. In der 66. Minute fiel dann aber doch das 2:2, als Jill Roord im Anschluss an einen Eckball im Gewühl den Überblick behielt.

In der vierten Minute der Nachspielzeit kam es dann noch schlimmer für die Frankfurterinnen: Erneut war Janssen zur Stelle, die per Kopf das 3:2 für Wolfsburg markierte. Statt der Eintracht thront nun der VfL für mindestens eine Nacht an der Tabellenspitze.