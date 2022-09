Eintracht-Frauen ohne Freigang in Freiburg

Frauenfußball-Bundesliga Eintracht-Frauen ohne Freigang in Freiburg

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt treten nach der Nullnummer zum Auftakt gegen den FC Bayern am Sonntag (16 Uhr) zum ersten Auswärtsspiel der Saison an.

Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis tritt beim SC Freiburg im Dreisamstadion an und will dabei den ersten Sieg feiern. "Ich bin optimistisch, dass wir mit drei Punkten Hause fahren", blickte Arnautis optimistisch voraus. Wichtig sei aber, "im letzten Drittel noch mehr Präzision" zu zeigen. Fehlen wird Laura Freigang, die sich gegen die Bayern an der Schulter verletzt hatte.