Géraldine Reuteler wird den Eintracht Frankfurt Frauen lange fehlen.

Die Stürmerin zog sich beim Training am Montag bei einem Zweikampf einen Kreuzbandriss zu, wie der Verein am Abend mitteilte. Reuteler solle in den kommenden Tagen in der Schweiz operiert werden.

"Für uns ist ihr Ausfall – sportlich wie menschlich – ein großer Verlust", sagte Trainer Niko Arnautis.