Sara Doorsoun vom Frauenfußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist nach ihrer Roten Karte im Heimspiel gegen den SC Freiburg (1:2) für eine Partie gesperrt worden.

Dieses Urteil verhängte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Dienstag. Die 30 Jahre alte Abwehrspielerin fehlt den Frankfurterinnen damit lediglich im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am kommenden Sonntag. Doorsoun war gegen Freiburg wegen einer Notbremse in der 34. Minute des Feldes verwiesen worden.