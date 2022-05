Die Eintracht Frankfurt Frauen jubeln über den Einzug in die Champions League.

Die Eintracht Frankfurt Frauen jubeln über den Einzug in die Champions League. Bild © Imago

Eintracht Frauen springen in die Champions League

Großer Jubel am Brentanobad! Die Eintracht Frankfurt Frauen haben sich gegen Werder Bremen durchgesetzt. Die Konkurrenz aus München hat beim Sprung in die Champions League geholfen.

Die Eintracht Frankfurt Frauen haben ihr großes Ziel Champions League erreicht. Im Fernduell mit Turbine Potsdam setzten sich die Hessinnen am Brentanobad durch Tore von Nicole Anyomi (10.), Doppelpackerin Laura Freigang (58./87.) und Sjoeke Nüsken (63.) mit 4:0 (1:0) gegen Werder Bremen durch. Da Potsdam zeitgleich beim FC Bayern München mit 0:4 (0:4) baden ging, überholten die Frankfurterinnen den direkten Konkurrenten und sprangen auf Rang drei.

Anyomi sorgt für frühe Führung

Vor rund 4.500 Zuschauern, unter die sich auch Eintracht-Trainer Oliver Glasner und Sportvorstand Markus Krösche mischten, führte der erste Angriff direkt zur beruhigenden Führung. Einen tollen Pass von Lara Prasnikar versenkte Anyomi nach zehn Minuten aus kurzer Distanz eiskalt.

Bremen gab allerdings nicht auf und erwies sich als unangenehmer Gegner. Die Hanseatinnen zogen viele Freistöße, kurz vor Pausenpfiff musste sich dann auch Torhüterin Merle Frohms (45.+2) mächtig strecken.

FC Bayern München leistet Schützenhilfe

Da Potsdam nach 45 Minuten bereits mit 0:4 beim FC Bayern München zurücklag, reichte das Ergebnis zwar. Doch die Mannschaft von Chefcoach Niko Arnautis ruhte sich nicht aus und drehte auf. Freigang, die einen erneut tollen Pass von Prasnikar per Vollspannschuss ins lange Eck setzte (58.) und Nüsken (63.), die einen Querpass von Geraldine Reuteler über die Linie drückte, schraubten das Ergebnis in die Höhe. Freigang krönte den Auftritt mit ihrem zweiten Treffer des Tages (87.).

Der Jubel fiel am Ende dementsprechend laut aus. Die Mannschaftsreise nach Sevilla wird somit gut gelaunt angetreten. Die Eintracht Frankfurt Frauen unterstützen die männlichen Kollegen bei deren Auftritt im Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers. Ob am Mittwochabend der doppelte Einzug in die Königsklasse gemeinsam zelebriert wird?