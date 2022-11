Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt taten sich in Leipzig extrem schwer.

Der Traum vom Gewinn des DFB-Pokal ist bei den Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt ausgeträumt. Gegen Underdog RB Leipzig war im Achtelfinale Schluss.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Der Erstligist scheiterte am Samstag im Achtelfinale an RB Leipzig. Beim Zweitligisten verloren die Hessinnen trotz 1:0-Führung durch Laura Freigang (19. Minute) noch mit 1:2. Matchwinnerin für Leipzig war Marlene Müller, die beide Treffer erzielte (55., 89.).

Die Eintracht hatte erwartungsgemäß mehr vom Spiel und ging verdient in Führung. Gegen gut gestaffelte Gastgeberinnen verpasste es der Favorit aber, den zweiten Treffer nachzulegen. Mit Leipzig gewann die effizientere Mannschaft das Spiel. "Sie haben es gut gemacht, wir nicht. Wir sind nicht an unser Maximum rangekommen, so reicht das im Pokal nicht", sagte Nationalspielerin Freigang bei Sky.

Weitere Informationen RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 2:1 (0:1) Leipzig: Herzog - Kempe, Krug, Rackow - Schaller, Janez, Graf, Hipp, Beck - Fudalla, Müller



Frankfurt: Johannes – Kleinherne (90. Anyomi), Doorsoun, Nüsken, Küver - Pawolle, Reuteler, Dunst, Freigang - Martinez, Prasnikar



Tore: 0:1 Freigang (19.), 1:1 Müller (55.), 2:1 Müller (89.)

Gelbe Karten: -/-



Schiedsrichterin: Wildfeuer (Lübeck)

Zuschauer: 1.300 Ende der weiteren Informationen