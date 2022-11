Die Frauen-Mannschaft von Eintracht Frankfurt hat ab sofort eine neue Trainingsheimat. Statt auf der städtischen Sportanlage Rebstock wird das Team von Niko Arnautis nun alle Einheiten auf den Trainingsplätzen am Eintracht-Stadion absolvieren.

„Für uns ist es sehr bedeutsam, dass wir nun im Deutsche Bank Park trainieren dürfen. Es ist großartig, wie sich alle Verantwortlichen dafür eingesetzt haben, dass es funktioniert. Die Mannschaft und wir als Trainerteam sind sehr dankbar, die Trainingsbedingungen sind einfach hervorragend und es ist ein ganz anderes Gefühl, hier aufzulaufen", sagte Arnautis in einer Meldung des Vereins. Das merke man an der Stimmung, aber auch an der Qualität. Man werde jedes Training am Stadion genießen und sich ideal auf die Spiele vorbereiten können.