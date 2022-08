In Grünberg

In Grünberg Eintracht-Fußballerinnen beziehen Trainingslager

Die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt beziehen vom 9. bis zum 13. August ein fünftägiges Trainingslager im mittelhessischen Grünberg.

Wie der Club am Donnerstag mitteilte, werden auch alle Nationalspielerinnen von ihren EM-Einsätzen zurückgekehrt und im Trainingslager dabei sein. In Grünberg hatte sich die Eintracht bereits in ihrem Premierenjahr 2020 auf die damalige Saison eingestimmt. Auf dem Programm stehen auch diesmal zahlreiche Trainingseinheiten sowie gemeinsame Events wie ein Grillabend.

Zum Abschluss des Trainingslagers ist zudem ein Testspiel in Planung. "Wir wollen die Zeit nutzen, um uns auf die kommenden Aufgaben einzuschwören, allen voran das Miniturnier der Uefa Women's Champions League. Sportlich wird es darum gehen, mit und gegen den Ball unsere Abläufe einzuspielen und uns zu fokussieren", kündigte Trainer Niko Arnautis an.