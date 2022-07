U20-Nationalspielerin Madeleine Steck hat ihren Vertrag bei den Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt um zwei weitere Jahre verlängert.

Das teilte der Club am Mittwoch mit. Stecks neuer Vertrag gilt nun bis 2024. Die gebürtige Schwäbin war 2018 vom VfL Sindelfingen zum 1. FFC Frankfurt gewechselt. "Ich habe mich in den vergangenen Jahren sehr gut eingelebt und will jetzt den nächsten Schritt machen und mehr Spielzeit in der Bundesliga sammeln. Ich freue mich, dass ich hier die Chance und das Vertrauen dafür bekomme", sagte Steck.