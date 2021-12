Die Eintracht Frankfurt Frauen haben den Vertrag von Verena Hanshaw vorzeitig bis 2024 verlängert.

Das teilte der Bundesligist am Freitag mit. "Ich bin überzeugt, dass wir mit unserem Team in den kommenden Jahren Großes erreichen können", sagte die Abwehrspielerin. Hanshaw ist nach Laura Feiersinger bereits die zweite österreichische Nationalspielerin, die in dieser Woche bei der SGE verlängert hat.