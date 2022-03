Barbara Dunst und Co. wollen am Samstag Revanche nehmen für die Hinspiel-Pleite.

Mehr Ringen um die Champions League geht nicht: Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt empfangen den Liga-Dritten Hoffenheim. Mit einem Heimsieg könnten die Hessinnen auf den begehrten dritten Platz springen. hessenschau.de zeigt die Partie live.

Was bei den Männern in immer weitere Ferne rückt, haben die Eintracht Frankfurt Frauen fest im Blick: die Champions-League-Plätze der Fußball-Bundesliga. Die ersten drei Teams der Liga qualifizieren sich für den Wettbewerb. Als Tabellenvierte liegen die Hessinnen in direkter Lauerstellung zu den Ligagranden VfL Wolfsburg und Bayern München.

Den begehrten dritten Platz belegt die TSG Hoffenheim. Und genau die ist am Samstag (13 Uhr) zu Gast im Stadion am Brentanobad. hessenschau.de überträgt das Top-Spiel im Livestream.

Das Torverhältnis könnte entscheidend sein

Es kann als sicher gelten, dass sich die beiden Teams nichts schenken werden. Die TSG könnte die Eintracht mit einem neuerlichen Sieg vielleicht schon vorentscheidend distanzieren - auf dann sechs Punkte.

Andersherum heißt das aber eben: Mit einem Heimsieg ziehen die Frankfurterinnen mit den Sinsheimerinnen gleich. Fällt der Sieg hoch genug aus, ziehen sie mit dem besseren Torverhältnis sogar an der Konkurrenz vorbei.

So leicht wird es ihnen die TSG aber sicherlich nicht machen. Das Hinspiel gewann Hoffenheim knapp mit 2:1. Die letzte Niederlage der Gäste datiert vom 9. Oktober 2021. Die Eintracht dürfte also gewarnt sein.