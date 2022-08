Kapitänin Tanja Pawollek bleibt dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt bis mindestens Sommer 2025 erhalten.

Wie der Club am Dienstag mitteilte, hat die 23 Jahre alte Mittelfeldspielerin ihren 2023 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre verlängert. "Mit ihrer Persönlichkeit führt sie die Mannschaft an, ist Vorbild und absolute Teamplayerin trotz ihres jungen Alters", sagte Sportdirektor Siegfried Dietrich über Pawollek, die seit 2016 in Frankfurt spielt und bereits 109 Bundesliga-Einsätze vorzuweisen hat.