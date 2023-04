Sara Doorsoun fühlt sich in Frankfurt pudelwohl.

Sara Doorsoun wird auch in den kommenden beiden Jahren das Trikot von Eintracht Frankfurt tragen. Die 31-Jährige hat ihren auslaufenden Vertrag verlängert.

Die Eintracht Frankfurt Frauen haben den auslaufenden Vertrag von Verteidigerin Sara Doorsoun bis 2025 verlängert. Das gab der Bundesligist am Dienstag bekannt. "Schon im Oktober, als die Gespräche über eine Verlängerung anfingen, war mir schnell klar: Ich möchte den Weg hier weitergehen", so die 31 Jahre alte Nationalspielerin.

Doorsoun wechselte im Winter der Saison 2021/22 nach Hessen. "Sie hat in ihrer bisherigen Zeit in Frankfurt gezeigt, welchen Wert sie als Spielerin und als Mensch fürs Team hat", lobte Trainer Niko Arnautis die Führungsspielerin. "Sie ist sehr zweikampfstark und hat eine unheimliche Geschwindigkeit, gleichzeitig kann sie der Mannschaft mit ihrer Erfahrung helfen und in den entscheidenden Momenten Sicherheit geben."

Erst Platz drei, dann Champions League

Die Verteidigerin habe in ihrer Karriere zwar schon viel gesehen, sei aber nach wie vor hungrig auf weitere Erfolge, so der Trainer. Mit der Eintracht hat Doorsoun natürlich ein ganz bestimmtes Ziel: "Wir wollen gemeinsam Platz drei erreichen und uns dann auch für die Endrunde der Champions League qualifizieren."

Bei noch fünf zu absolvierenden Spielen hat die Eintracht genau diesen dritten Platz im Moment inne. In der vergangenen Saison wurden die Hessinnen ebenfalls Dritter, scheiterten in der Champions-League-Qualifikation dann aber an Amsterdam.