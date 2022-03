Bundesligadebüt, Siegtreffer, Matchwinnerin – Anna Aehling von Eintracht Frankfurt erlebt einen Traumstart in ihre Bundesligakarriere. Und hält den Traum von der Champions League lebendiger denn je.

Es gibt sie, diese Tore, die man wahrscheinlich nur einmal in seinem Leben schießt. 85. Minute im Spiel der Eintracht Frankfurt Frauen am Samstag gegen die TSG Hoffenheim, ein echtes Spitzenspiel, Vierter gegen Dritter, es stand 2:2, die Hessinnen hatten gerade den bitteren Ausgleich kassiert. Da segelte eine Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld über alle hinweg in den TSG-Strafraum zu Anna Aehling.

Aehling, 20 Jahre alt, ist gerade ein paar Wochen bei der Eintracht. Ausgebildet beim FSV Gütersloh und den USA, kommt die U-Nationalspielerin zwar schon auf 49 Zweitligaspiele, in der Bundesliga durfte die Verteidigerin aber noch nicht ran. Bis zu diesem Samstag, an dem sie in der Schlussphase eingewechselt wurde. Und wenig später am zweiten Pfosten waagerecht in der Luft lag und den Ball zum umjubelten 3:2 per Flugkopfball ins Tor jagte. Air Aehling, könnte man sagen. "Ich glaube, ich realisiere es gar nicht so richtig", so Aehling nach der Partie im Gespräch mit dem hr-Sport. "Ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe. Ich weiß nur, dass ich es absolut wollte. Der perfekte Ball kam und dann hieß es: Jetzt oder nie."

"Ich habe noch nie jemanden so durch die Luft fliegen sehen"

Ein echtes Fußballmärchen, ein Traumtor direkt zum Bundesligadebüt, und dann auch noch der Siegtreffer gegen den direkten Konkurrenten im Rennen um die Champions-League-Plätze. Kein Wunder, dass es nach dem Spiel Lob von allen Seiten gab. "Sie hat ein super Spiel gemacht, und das dann so zu krönen", sagte Kapitänin Laura Freigang. "Ich habe noch nie jemanden so durch die Luft fliegen sehen. Krass". Auch Trainer Marko Arnautis staunte: "Ich habe ihr vor der Einwechslung gesagt: Du kannst das. Dass es dann so ausgeht…"

Mit ihrem Treffer krönte Aehling eine spektakuläre zweite Hälfte und eine insgesamt starke Leistung der Eintracht. Die Hessinnen waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und verdienten sich den Sieg mit toller Moral. "Jedes Spiel ist wichtig, aber das sind die Wegweiser", sagte Freigang.

"Wir träumen davon schon länger"

Entsprechend heißt es nun auch im Saisonendspurt: Jetzt oder nie. Denn mit dem Sieg gegen die TSG sind die viertplatzierten Hessinnen nun punktgleich mit der drittplatzierten TSG, sieben Spieltage vor Schluss ist nun Crunchtime. "Der Traum von der Champions League lebt auf jeden Fall", gab sich Freigang kämpferisch. "Wir träumen davon schon länger, wir haben das Potential auch schon länger. Diese Saison ist das wirklich möglich."

Auch dank Aehlings Treffer, von dem es nicht überraschen würde, wenn man ihn demnächst in der Auswahl zum Tor des Monats wiedersieht. Erst einmal hieß es aber: Den gelungenen Tag genießen. Arnautis und Freigang wollten sich ein Bierchen gönnen, Matchwinnerin Aehling eher nicht: "Ich mag gar kein Bier", so Aehling. Verdient hätte sie es.