Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt stehen vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe.

Die weiterhin ungeschlagene Mannschaft von Trainer Niko Arnautis trifft am Sonntag (16 Uhr) im Stadion am Brentanobad auf Aufsteiger MSV Duisburg. "Duisburg hat bislang in beiden Auswärtsspielen noch kein Gegentor kassiert", warnte SGE-Coach Arnautis vor den Gästen. Gleichzeitig betonte er aber auch, dass alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung wäre. "Wenn wir alles abrufen, können wir uns auch belohnen."