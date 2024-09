Kantersieg in Potsdam Eintracht-Fußballerinnen erobern Tabellenspitze - zumindest vorübergehend

Die Eintracht Frankfurt Frauen gewinnen souverän in Potsdam und klettern damit vorerst sogar an die Tabellenspitze. Kommendes Wochenende jedoch wartet die erste richtige Prüfung in der Frauen-Bundesliga.

Veröffentlicht am 22.09.24 um 15:56 Uhr









Eintracht-Kapitänin Laura Freigang freut sich über ihren Führungstreffer. Bild © Imago Images

