Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Bundesliga ohne große Mühe einen Sieg eingefahren. Gegen den Tabellenletzten aus Duisburg war die Partie schon zur Halbzeit entschieden.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben ohne große Probleme gegen den MSV Duisburg gewonnen. Am Ende stand es am Mittwoch im Stadion am Brentanobad 3:0 (3:0). Die Partie der Eintracht gegen den Tabellenletzten aus dem Ruhrgebiet, der zuvor noch keinen einzigen Sieg einfahren konnte, war schon zur Halbzeit entschieden.

Durch Tore von Laura Feiersinger (20.) und Sjoeke Nüsken (35./44.) stand es schon zur Pause 3:0 für die Hessinnen. Im zweiten Abschnitt ließen es die Frankfurterinnen ruhiger angehen. Durch den Sieg springt die Eintracht auf Rang sieben in der Tabelle.

Weitere Informationen EINTRACHT FRANKFURT - MSV DUISBURG 3:0 (3:0) Frankfurt: Frohms - Hechler, Kleinherne (46. Kirchberger), Störzel, Küver (65. Panfil) - Mauron, Pawollek - Feiersinger (60. Prasnikar), Nüsken (68. Köster), Dunst - Freigang (68. Martinez)

Duisburg: Kämper - Yekka (65. Maierhofer), Fürst, Zielinski, Halverkamps, Morina (79. Härling), Cin (65. Cumert), Grutkamp, Lange (46. Angerer), Wilkinson, (79. Hamdi), O'Riordan



Tore: 1:0 Feiersinger (20.), 2:0 Nüsken (35.), 3:0 Nüsken (44.)

Gelbe Karte: Angerer (Duisburg)



Schiedsrichterin: Westerhoff (Bochum) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 31.03.2021, 17.00 Uhr