Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben am Sonntag in der Frauen-Bundesliga gegen die SGS Essen mit 1:0 (0:0) gewonnen. Freigang besorgte in der 50. Minute das entscheidende 1:0.

Im ersten Durchgang rettete die Gäste-Torhüterin Kim Sindermann wiederholt, unter anderem gegen einen Kopfball von Lara Prasnikar (36.). Die Frankfurterinnen hatten bei einem Lattenschuss der Gäste Glück (24.). So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Eintracht verschießt Elfmeter

Im zweiten Durchgang war dann Freigang im Mittelpunkt. Sie traf zunächst zur Führung (50.), verschoss aber 15 Minuten später einen Elfmeter nach einem Foul an Nicole Anyomi. Frankfurt musste noch einmal zittern: Vor dem Ende traf Essens Maike Berentzen den Querbalken (84.).