Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben eine ereignisreiche Partie bei Bayer Leverkusen mit 2:3 verloren.

Bei den Fünftplatzierten aus Leverkusen entwickelte sich von Beginn an eine rasante Partie – mit einer kalten Dusche für die Frankfurterinnen. Nach nur sieben Minuten traf Mina Tanaka nach schönem Zuspiel von Henrietta Csiszar zur frühen Führung der Gastgeberinnen.

Doch die Arnautis-Elf ließ sich davon jedoch nicht schocken, im Gegenteil. Nur fünf Minuten später war Laura Freigang zur Stelle und schob nach feinem Pass von Géraldine Reuteler zum Ausgleich ein (12.). Und damit nicht genug: Nach 25 Minuten traf Tanja Pawollek nach einer Ecke zur Eintracht-Führung, mit der es auch in die Pause ging.

Eintracht gibt Führung wieder aus der Hand

Kurz nach der Pause dann Aufregung: Zunächst bekamen die Hessinnen einen Handelfmeter zugesprochen, den Lara Prasnikar jedoch vergab. Anschließend vereitelte Merle Frohms eine Dreifachchance der Gastgeberinnen spektakulär. Umso bitterer, dass sie kurz darauf einen Ball nicht festhalten konnte, erneut Tanaka verwandelte den Abpraller zum Ausgleich (69.).

Und die Achterbahnfahrt ging weiter: Ein Klärungsversuch von Sophia Kleinherne im Strafraum verunglückte komplett und landete im eigenen Tor (77.). Der Endstand einer aufregenden und für die Hessinnen bitteren Partie. "Wir hatten es in der Hand, sind verdient mit einer Führung in die Pause gegangen, hatten dann Pech. Was wir uns vorwerfen müssen, ist dass wir den Druck nicht hochgehalten haben", so Freigang.