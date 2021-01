Eintracht-Fußballerinnen verlieren Test in Wolfsburg

Aufholjagd wird nicht belohnt Eintracht-Fußballerinnen verlieren Test in Wolfsburg

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben ihr erstes Testspiel des Jahres verloren.

Beim VfL Wolfsburg unterlagen die Hessinnen am Mittwoch mit 2:3. Popp (30. Minute) und Jakabfi (36.) brachten Wolfsburg in Führung. Nüsken (44.) und Reuteler (60.) brachten die Eintracht zurück ins Spiel. Das letzte Wort hatte dann aber Wolfsburgs Saevik in der 87. Minute.