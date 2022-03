Erst die Bayern, jetzt Wolfsburg: Für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt steht das nächste Top-Spiel an. Das Vertrauen in die eigene Stärke ist groß, zudem ist noch eine Rechnung offen.

Niko Arnautis weiß jetzt schon, worauf es ankommen wird. Wenn die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt am Samstag (ab 13 Uhr im Livestream auf hessenschau.de) zum nächsten Top-Spiel in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg antreten, brauchen die Hessinnen eines: das Maximum an Vertrauen. "Bisher waren wir in jedem Topspiel voll da. Wir haben eine unheimliche Reife in solchen Spielen gezeigt und sind an unser Maximum gegangen", erklärte der Eintracht-Coach. "Genau das brauchen wir jetzt wieder."

Vor einer Woche war das im Spiel gegen den Tabellenzweiten aus München bereits der Fall. Bei der 2:4-Niederlage gab es aber trotz einer Halbzeit-Führung keine Punkte. Das soll sich am Samstag ändern, auch weil die Hessinnen mit dem VfL noch eine offene Rechnung haben. Auch im Hinspiel führte die Eintracht dort zur Halbzeit, verlor die Partie am Ende aber ebenfalls knapp.

Weitere Informationen Eintracht-Spiel im Livestream Nächster Kracher für Eintracht Frankfurt: Die Hessinnen treffen am Samstag im Kampf um die Champions League auf Spitzenreiter VfL Wolfsburg. Auf hessenschau.de sehen Sie das Spiel ab 13 Uhr im Livestream. Kommentator ist Patrick Stricker. Ende der weiteren Informationen

Eintracht braucht Punkte für Champions League

Wie es besser laufen kann, weiß Nationalspielerin Sara Doorsoun. "Uns hat gegen Bayern in der zweiten Halbzeit ein bisschen der Mut gefehlt. Gegen Wolfsburg müssen wir in jeder Situation konzentriert und konsequent sein, giftig in die Zweikämpfe gehen und an unsere Stärken glauben", betonte die 30-Jährige. "Dann können wir es Wolfsburg sehr schwer machen, hier Punkte zu holen."

Die Eintracht benötigt die Punkte ja auch selbst im Kampf um die Champions League. Nur zwei Punkte trennen die Hessinnen aktuell von den Königsklassen-Rängen, bei noch fünf zu absolvierenden Spielen. Es dürfte ein ganz enges Rennen im Kampf um die Champions League geben. "Ich glaube ganz, ganz fest dran", erklärte Laura Feiersinger am Montag im heimspiel! – und lieferte den Grund gleich mit: "Ich habe ein unglaubliches Vertrauen in die Mannschaft." Genau dieses Vertrauen soll nun auch der VfL Wolfsburg spüren.