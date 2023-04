Die Fußballerinnen des 1. FC Köln werden im Spiel gegen Eintracht Frankfurt am 23. April einen Zuschauer-Rekord für die Bundesliga aufstellen.

Wie der FC am Dienstag bekannt gab, sind für das Spiel im großen RheinEnergieStadion bereits als mehr als die 23.200 Tickets abgesetzt, die am ersten Spieltag zwischen Frankfurt und dem FC Bayern München für die bisherige Bestmarke sorgten. "Jetzt peilen wir mit aller Vorfreude die 30.000er-Marke an», sagte Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauen- & Mädchenfußball beim FC. Die Verein versprach, alle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, "damit das Spiel in Organisation, Vermarktung und Ablauf einem Männer-Bundesligaspiel gleicht". Dabei ist das Stadion mit 50.000 Besuchern meist ausverkauft. Mit diesem Spiel wolle man nun "in der Sportwelt ein Ausrufezeichen für den deutschen Frauenfußball setzen und uns mit dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in den Geschichtsbüchern des deutschen Profifußballs verewigen", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller.