U20-Nationalspielerin Lisanne Gräwe wechselt zur neuen Saison zu Eintracht Frankfurt.

Wie der Frauenfußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, erhält die 20 Jahre alte Mittelfeldspielerin einen Vertrag bis 30. Juni 2025. Gräwe wechselt von Bayer Leverkusen an den Main. Beim Werksclub konnte sich die gebürtige Paderbornerin 2021 als Bundesligaspielerin etablieren und bestritt seitdem 30 Pflichtspiele in der obersten Frauen-Klasse. "Sie bringt sehr großes Potenzial mit, das sie in den vergangenen Jahren in der Bundesliga auch schon zeigen konnte", sagte Eintracht-Trainer Niko Arnautis. "Sie ist eine technisch und taktisch sehr gut ausgebildete Spielerin und bringt ein großes Spielverständnis mit, hat einen tollen ersten Kontakt und ein super Passspiel."