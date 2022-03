Géraldine Reuteler hat nach einem Kreuzbandriss fast ein Jahr um ihr Comeback gekämpft. Im Interview spricht die Stürmerin von Eintracht Frankfurt über die mentale Belastung, den Umgang mit Rückschlägen und den Traum von der Champions League.

Géraldine Reuteler hat sich im Frühjahr 2021 einen Kreuzbandriss zugezogen – 349 Tage später steht sie für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt wieder auf dem Platz. Im Gespräch gibt sie Einblicke, in die schwierigste Phase ihrer Karriere und spricht über die Erleichterung, das Toreschießen nicht verlernt zu haben und besonderen Support in schweren Zeiten.

hessenschau.de: Genau 349 Tage hat es vom Kreuzbandriss bis zu Ihrem ersten Pflichtspiel nach der Verletzung gedauert – wie geht es Ihnen inzwischen?

Géraldine Reuteler: Es geht mir mittlerweile sehr gut, aber es war ein langer, steiniger Weg. Deshalb bin ich jetzt mega happy, dass ich wieder Fußball spielen kann.

hessenschau.de: Sie waren fast ein Jahr verletzt – wie schwer war diese Zeit?

Reuteler: Für mich war es sehr schlimm, weil ich zuvor nur kleinere Verletzungen hatte. Ich war nicht gewohnt, so lang zuschauen und in die Reha gehen zu müssen. Es ist dann auch anfangs nicht so gut verlaufen, wie ich es mir erhofft hatte. Ich hatte lange Probleme mit der Streckung des Knies, hatte immer wieder Schmerzen und musste dann sogar nochmal operiert werden. Es gibt immer noch Tage, an denen es ein bisschen mehr zwickt, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden und umso glücklicher, dass ich wieder Fußball spielen kann.

hessenschau.de: Wie sind Sie mit diesen Rückschlägen umgegangen?

Reuteler: Es war mental eine Riesen-Belastung, aber in den ersten Monaten war ich bei meiner Familie zu Hause in der Schweiz. Das hat mir sehr geholfen. Sie haben mich unterstützt, und waren – wie meine Freunde und die Mannschaft – für mich da. In der Reha musste ich mich natürlich jeden Tag selbst motivieren, das hat nicht immer gleich gut funktioniert – aber nach der zweiten Operation habe ich gesehen, es geht bergauf.

hessenschau.de: Sie haben das Team gerade angesprochen – hatten Sie das Gefühl, es gibt einen besonderen Zusammenhalt, obwohl Sie nicht da waren?

Reuteler: Ich habe immer die Unterstützung der Mannschaft gespürt, aber klar ist: Ich war weniger präsent. Deshalb habe ich versucht, einmal in der Woche im Training zu sein, und zuzuschauen, bei den Spielen auf der Tribüne zu sitzen – es war dann gegenseitiger Support.

hessenschau.de: Im Januar haben Sie Ihren Vertrag verlängert. Wie viel hat Ihnen das bedeutet?

Reuteler: Das hat mir sehr viel bedeutet, weil es nicht selbstverständlich ist, dass der Verein mit mir verlängern will, obwohl ich so eine schwere Verletzung habe. Das hat mich sehr gefreut und mich auch sehr motiviert.

hessenschau.de: Mitte März gegen Essen-Schönebeck sind Sie das erste Mal eingewechselt worden, was war das für ein Gefühl?

Reuteler: Es war ein unbeschreibliches Gefühl. Ich war mega aufgeregt, auch wenn es nur zwei, drei Minuten waren. In dem Moment habe ich gar nicht realisiert, was passiert. Und dann war die Freude darüber riesengroß.

hessenschau.de: Beim 1:4 gegen Wolfsburg am vergangenen Wochenende haben Sie dann ein Traumtor beigesteuert…

Reuteler: Ja, und ich war ein bisschen erleichtert, dass ich auch nach so einer langen Verletzung immer noch Tore schießen kann. Natürlich war das Ergebnis nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Aber mit meinem Tor war ich vielleicht ein kleiner Lichtblick für die Mannschaft und das ist natürlich schön.

hessenschau.de: Jetzt kommt eine Phase in der Saison, wo für die Eintracht im Kampf um die Champions League beinahe jedes Spiel ein Endspiel ist. Wie sehr freuen Sie sich, dass Sie in dieser entscheidenden Phase zurück sind?

Reuteler: Ich will die Mannschaft einfach unterstützen und freue mich auf diese Aufgaben, aber ich weiß, alle im Team tun das. Es ist von jeder Spielerin der Traum, am Schluss auf dem dritten Platz zu stehen. Aber der Fokus ist jetzt immer auf dem nächsten Spiel - wir können ja jetzt nicht schon über Bremen nachdenken. Wir müssen einfach bei uns bleiben. Und ich werde alles geben, dass wir unser Ziel erreichen.

hessenschau.de: Was ist Ihr ganz persönliches Saisonziel?

Reuteler: Ich genieße auf jeden Fall wieder auf dem Platz zu stehen, aber das Ziel ist natürlich, von Spiel zu Spiel mehr Minuten zu bekommen und die Mannschaft so auch zu unterstützen.

