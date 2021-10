Laura Freigang verlängert ihren Vertrag bei den Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt.

Das berichtet die Bild-Zeitung am Freitag. Der neue Kontrakt soll bis 2025 laufen, am Nach- mittag soll die Meldung offiziell verkündet werden. Freigang war in der abgelaufenen Spielzeit die beste Schützin der Eintracht und hat auch in dieser Saison bereits drei Mal getroffen.