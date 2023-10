Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben gegen den MSV Duisburg ein Schützenfest gefeiert. Schon zur Halbzeit war alles klar.

Barbara Dunst erzielte im ersten Durchgang einen Hattrick.

Es läuft bei den Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt. Nach dem Einzug in die Champions-League-Gruppenphase unter der Woche konnten die Hessinnen auch in der Liga glänzen und besiegten am Sonntagnachmittag den MSV Duisburg klar mit 5:1 (4:0).

Die favorisierten Frankfurterinnen ließen vom Fleck weg keinen Zweifel an der Rollenverteilung. Bereits nach fünf Minuten traf Sara Doorsoun aus knapp 16 Metern zur frühen Führung. Die Hessinnen blieben die aktivere Mannschaft, Lara Prasnikar veredelte einen schönen Diagonalball von Pia-Sophie Wolter zum 2:0 (28.).

Doppelschlag vor der Pause

Kurz vor der Pause dann der Doppelschlag: Zunächst traf Laura Freigang nach schönem Konter (40.), kurz darauf durfte auch Barbara Dunst nach tollem Steckpass von Nicole Anyomi jubeln (42.). Nach der Pause erspielten sich die Hessinnen weitere Gelegenheiten, Freigang verwandelte einen Foulelfmeter zum 5:0 (64.).

Das 1:5 des MSV nach Handelfmeter durch Meret Günster (90.+2) war nur noch Makulatur. Der Sieg der Hessinnen hätte durchaus noch höher ausfallen können und spült die Eintracht auf Tabellenplatz sechs.

EIN.FRANKFURT - MSV DUISBURG 5:1 (4:0) Frankfurt: Johannes - Wolter, Kleinherne, Doorsoun (78. Kirchberger), Hanshaw (69. Riesen) - Dunst (69. Martinez), Pawollek (69. Gräwe), Reuter – Freigang (75. Wamser), Anyomi, Prasnikar

Duisburg: Mahmutovic - Bathmann (46. Rosa), Henriksen (80. Ebels), Fürst, Flach, Zieliski - Halverkamps, Günster, Muth (46. Parcell) - Kappenberger (41. Cin), Hess



Tore: 1:0 Doorsoun (5.), 2:0 Prasnikar, 3:0 Freigang (40.), 4:0 Dunst (42.), 5:0 Freigang (64./FE), 5:1 Günster (FE/90.+2)



Schiedsrichterin: Lutz (Poppenhausen)

Schiedsrichterin: Lutz (Poppenhausen)

Zuschauer: 2.236