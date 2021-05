Eintracht Frankfurts Kapitänin Tanja Pawollek wurde erstmals für den Kader der polnischen A-Nationalmannschaft nominiert.

Die 21-Jährige, deren Eltern in Polen geboren wurden, wurde von Neu-Trainerin Nina Patalon für den 26 Spielerinnen umfassenden Kader nominiert, der am Trainingslager in Spanien vom 7. bis 15. Juni teilnehmen wird.

Länderspiel-Erfahrungen sammelte Pawollek bereits bei der deutschen Nationalmannschaft. So durchlief sie die U15 bis U20 des DFB-Teams, absolvierte dort 49 Länderspiele und holte 2016 mit der U17 den Europameisterschaftstitel. Im Januar 2019 nahm sie außerdem am Wintertrainingslager der deutschen A-Nationalmannschaft teil.